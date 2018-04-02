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Улицу Нестерова в Нижнем Новгороде залило кипятком
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Улицу Нестерова в Нижнем Новгороде залило кипятком 

В городе N 53 минуты назад
Фото: В городе N
Прорыв теплосетей произошел на улице Нестерова в Нижнем Новгороде 1 апреля. Улицу залило кипятком, а жители близлежащих домов остались без отопления. Об этом сообщают очевидцы ЧП в социальных сетях.
Как пояснили «В городе N» в пресс-службе «Теплоэнерго». Авария была ликвидирована в тот же день в 18.00. На месте работала аварийная бригада и спецтехника.
«С учетом характера повреждения специалисты заменили участок трубопровода диаметром 400 мм протяженностью четыре метра. Устранение повреждения произведено в нормативные сроки для фактической температуры наружного воздуха +1°С», — отмечает специалист компании.
Подача тепла и горячей воды была приостановлена в 29 домах на улицах Нестерова, Ульянова, Минина и Большая Печерская. С момента завершения работ подача теплоносителя осуществляется в полном объеме.
Ранее сообщалось, что кипящий гейзер возник на площади Свободы.
Фото: facebook.com
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