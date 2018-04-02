Улицу Нестерова в Нижнем Новгороде залило кипятком

Прорыв теплосетей произошел на улице Нестерова в Нижнем Новгороде 1 апреля. Улицу залило кипятком, а жители близлежащих домов остались без отопления. Об этом сообщают очевидцы ЧП в социальных сетях.

Как пояснили «В городе N» в пресс-службе «Теплоэнерго». Авария была ликвидирована в тот же день в 18.00. На месте работала аварийная бригада и спецтехника.

«С учетом характера повреждения специалисты заменили участок трубопровода диаметром 400 мм протяженностью четыре метра. Устранение повреждения произведено в нормативные сроки для фактической температуры наружного воздуха +1°С», — отмечает специалист компании.

Подача тепла и горячей воды была приостановлена в 29 домах на улицах Нестерова, Ульянова, Минина и Большая Печерская. С момента завершения работ подача теплоносителя осуществляется в полном объеме.

Ранее сообщалось, что кипящий гейзер возник на площади Свободы.

Фото: facebook.com