Директор детдома похитила деньги

Фото с ресурса pp.userapi.com/c841430/v841430388/38bcf/6iPnSU_mbBk.jpg Муромская городская прокуратура провела проверку, по итогам которой в отношении директора муромского детского дома Оксаны Пугачевой было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

Было установлено, что еще в апреле 2016 года Пугачева заключила фиктивный трудовой договор с муромлянкой, которая официально была принята на работу на должность младшего воспитателя детдома. Опрошенная женщина пояснила прокуратуре, что на самом деле никаких обязанностей она не выполняла, на работу в детский дом не ходила.

Оказалось, что всю зарплату по фиктивному трудовому договору складывала себе в карман нечистая на руку директор. С апреля 2016 по август 2017 года фиктивному воспитателю было выплачено 116 тысяч рублей, которые Пугачева присвоила. Теперь эти деньги директору предстоит вернуть в бюджет Владимирской области

Остается добавить, что зарплата младших воспитателей в детдомах очень невелика. Нетрудный расчет показывает, что в месяц фиктивный воспитатель получала всего 6,8 тысяч рублей.