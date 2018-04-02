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Внучка бывшего президента Албании опубликовала откровенные фото в футболке «Ювентуса»
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Внучка бывшего президента Албании опубликовала откровенные фото в футболке «Ювентуса» 

360tv.ru 54 минуты назад
Бениада Нишани, внучка бывшего президента Албании Буяра Нишани, сделала несколько снимков в футболке своего любимого футбольного клуба «Ювентус». Фотографии она выложила на своей официальной странице в Instagram.
Публикация от *Beniada Jk* (@iambeniada)
13 Мар 2018 в 12:09 PDT  Публикация от *Beniada Jk* (@iambeniada)
31 Мар 2018 в 7:33 PDT  Она отметила, что выбрала футболку «Ювентуса», так как является большой поклонницей этой команды.
Большинство подписчиков одобрили выбор девушки. Оба снимка набрали более 1,5 тысяч лайков.
«Бениада, как ты красива!», — отметил один пользователь.
«Королева», — поддержал его другой.
Поклонники буквально заваливают Бениаду своими лайками и комментариями, что не может не радовать девушку, которая хочет побороться за титул самой лучшей болельщицы «Ювентуса».
В ноябре прошлого года журнал People назвал самого сексуального мужчину. Им стал 41‐летний кантри‐певец из США Блэйк Шелтон. Предыдущим обладателем титула был Дуэйн Джонсон.
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