Внучка бывшего президента Албании опубликовала откровенные фото в футболке «Ювентуса»

Бениада Нишани, внучка бывшего президента Албании Буяра Нишани, сделала несколько снимков в футболке своего любимого футбольного клуба «Ювентус». Фотографии она выложила на своей официальной странице в Instagram.

Публикация от *Beniada Jk* (@iambeniada)

13 Мар 2018 в 12:09 PDT Публикация от *Beniada Jk* (@iambeniada)

31 Мар 2018 в 7:33 PDT Она отметила, что выбрала футболку «Ювентуса», так как является большой поклонницей этой команды.

Большинство подписчиков одобрили выбор девушки. Оба снимка набрали более 1,5 тысяч лайков.

«Бениада, как ты красива!», — отметил один пользователь.

«Королева», — поддержал его другой.

Поклонники буквально заваливают Бениаду своими лайками и комментариями, что не может не радовать девушку, которая хочет побороться за титул самой лучшей болельщицы «Ювентуса».