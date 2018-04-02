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Тюменские священники выступили против освящения яиц и куличей на производствах
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Тюменские священники выступили против освящения яиц и куличей на производствах 

ТАСС 1 час назад
Фото: 72.ru
ТЮМЕНЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Служители Тобольско-Тюменской епархии выступили против освящения яиц и куличей на производствах, сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь епархии, священник Григорий Мансуров.
"У нас была определенная договоренность среди духовенства в Тюмени, в частности, о том, что мы стараемся освящать в храмах куличи и яйца, не освящать их заранее нигде. А причин тут несколько: во-первых, что делать с освященной продукцией, которая не была продана? Их потом выбрасывают, наверное, это не очень правильно. Пусть лучше люди сами изготовят [пасхи и куличи] своими руками, придут в храм и освятят", — сказал собеседник агентства.
По словам Мансурова, традиция освящения пасхальных куличей и яиц на предприятиях существовала ранее, но сейчас служители епархии ее не поддерживают.
"Раньше мы освящали, но сейчас пытаемся от этого отходить, хотелось бы и производителей призвать не ставить священников в неудобное положение и не приглашать освящать, вряд ли от этого у них увеличатся продажи", — сказал он.
Священник также призвал не выбрасывать наклейки на пасхальные яйца с изображением икон и храмов, а сжигать их вместе с прошлогодними вербами и старыми православными газетами.
Православные церкви в разных странах, в том числе в России, отметят праздник Воскресения Христова 8 апреля.
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