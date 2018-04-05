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Пасхальные шедевры: ищем тюменских авторов, необычно украсивших яйца и куличи
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Пасхальные шедевры: ищем тюменских авторов, необычно украсивших яйца и куличи 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Пасхальная суета в Тюмени началась ещё пару дней назад. Полки продуктовых супермаркетов ломятся от вкусных куличей и нарядной символики. Всё это вместе с куриными яйцами активно скупают горожане, чтобы основательно подготовиться к светлому церковному празднику.
Каждое съедобное фаберже нужно красиво украсить, покрасить или задекорировать. После — сфотографировать и поделиться кадром с нами. Да, вы угадали: редакция 72.ru объявляет конкурс на самое оригинальное оформление пасхальных символов. Вместе с фотокадрами отправляйте нам в Viber, WhatsApp или Telegram на номер 8-919-922-88-82 небольшой рассказ о том, как вы создавали всю эту красоту. Обязательно расскажите, как вас зовут (имя + фамилия): будем рады познакомиться!Ждём ваши истории и кадры до 9 апреля. Разместим их в нашей пасхальной подборке, а после устроим народное голосование. Победителя выберете вы, а мы по старой-доброй традиции вручим приз вашему фавориту. Для вдохновения предлагаем посмотреть, как тюменцы украсили яйца и куличи в прошлом году и узнать несколько новых способов окрашивания скорлупы, посмотрев простой и полезный мастер-класс. Кстати, расписание пасхальных богослужений уже готово: жмите на эту ссылку, чтобы его увидеть. После окончания ночной службы можете добраться домой на бесплатном автобусе, а в полдень 8 апреля стать участником необычного праздничного автопробега по центральным улицам Тюмени.
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