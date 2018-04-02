Где освятить куличи: расписание пасхальных богослужений в Тюмени

Православные в воскресенье, 8 апреля, отметят Пасху. Для верующих жителей Тюмени , которые планируют посетить церкви в эти дни, 72.ru подготовил расписание праздничных служб в городских церквях.

По традиции празднование Пасхи начнется в пятницу, 6 апреля, с выноса Святой плащаницы.

Благовещенский собор (улица Широтная, 83б)

В пятницу, 6 апреля, в 14:00 начнется церемония с выносом Святой плащаницы — иконы, изображающей Иисуса в гробу. В 16:00 пройдет вечернее богослужение.

В субботу, 7 апреля, с 12:00 до 15:00 в соборе будут освящать куличи, а уже в 23:00 начнется чтение канона перед иконой Святой плащаницы (Канон — церковное хоровое песнопение в честь святого или праздника. — Прим. авт.). Пасхальная заутреня стартует в полночь. После пройдет божественная литургия, а в конце службы освятят куличи.

В воскресенье с 12:00 до 15:00 священники снова будут окроплять еду, а в 16:00 верующие соберутся на вечернее пасхальное богослужение.

Вознесенско-Георгиевская церковь (улица Береговая, 77)

Вынос Плащаницы в церкви начнется в 14:00 в пятницу, 6 апреля. Спустя три часа, в 17:00, для верующих проведут вечернее богослужение с чином погребения.

В Великую субботу, 7 апреля, в 9:00 начнется божественная литургия. В 11:30 и 17:00 священники будут окроплять пасхальный хлеб. Ночью, в 23:30 начнется богослужение. В воскресенье в 9:00 для прихожан проведут позднюю праздничную литургию.

Празднование Пасхи в храме начнутся в пятницу, 6 апреля с выноса плащаницы в 14:00. Утреня с чином погребения назначена на 18:00. В субботу, 7 апреля, с 12:00 до 18:00 здесь будут освящать куличи и раздавать книгу «Пасхальная весть». В 23:50 в храме начнется крестный ход, а в полночь — пасхальная заутреня.

6 апреля, в воскресенье, верующие смогут попасть на позднюю литургию в 9:30.

Храм Николая Чудотворца (улица Моторостроителей, 1а)

Святую плащаницу в храме будут выносить в пятницу, 6 апреля, в 12:00, а в 17:00 начнется утреня с чином погребения Иисуса.

В субботу, 7 апреля, в 13:00 и 16:00 горожане смогут освятить куличи, а в 23:30 для верующих начнется великая полунощница, в полночь начнется светлая заутреня.

Тюменский Свято-Троицкий мужской монастырь (улица Коммунистическая, 10)

Служители монастыря вечерню с выносом плащаницы проведут в пятницу, 6 апреля, в 14:00. Утреня с чином погребения и крестный ход с плащаницей начнутся в 17:00.

В субботу с 12:00 до 23:00 священнослужители будут освящать куличи, а в 23:30 начнется полунощница, которая перейдет в праздничную литургию.

В воскресенье, 8 апреля, в 8:30 начнется поздняя праздничная литургия. С 10:00 до 17:00 можно будет освятить пасхальный хлеб, в 16:30 начнется вечернее богослужение с пением канона Святой Пасхи.

Знаменский кафедральный собор (улица Семакова, 13)

Вынос плащаницы пройдет в пятницу, 6 апреля, начало — в 14:00. Спустя три часа в соборе начнется вечернее богослужение.

В субботу, 7 апреля, пройдут две литургии — в 6:00 и в 8:00. В 23:20 священники начнут полунощницу. Ровно в полночь начнется крестный ход с пасхальным богослужением и литургией.

Храм всех святых (улица Свердлова, 29)

В пятницу, 6 апреля, в 14:00 начнется вечерня с выносом Святой плащаницы. В субботу, 7 апреля, в 8:30 священнослужители проведут утреню, а в 23:30 начнется полунощница. На полнось назначена пасхальная утреня.

Храм Всех святых в земле Русской просиявших (улица Александра Логунова, 17А)

В храме Пасху праздновать начнут в субботу, 7 апреля. В 16:00 здесь начнут всенощное бдение, а в 23:30 божественную литургию. В полночь от храма пойдет крестный ход.

Храм в честь иконы Божией Матери «Целительница» (улица 50 лет Октября, 53А)

В 15:00 в пятницу, 6 апреля, вынос плащаницы пройдет в 15:00, а в 16:00 начнется вечернее богослужение. На следующий день, 7 апреля, литургия начнется в 8:30, а полунощница — в 23:30. В полночь, традиционно, начнется богослужение. В воскресенье, 8 апреля, в храме будет праздничный концерт хора. Он начнется сразу после пасхального молебна, назначенного на 12:00.

Храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (улица Малышева, 28)

Вечерня с выносом плащаницы в храме начнется в 14:00 в пятницу, 6 апреля. После желающие причаститься на Пасху смогут исповедаться. В субботу, 7 апреля, утром (в 8:00) начнется литургия, а с 12:00 до 16:00 во дворе будут освящать куличи. В 23:15 начнется полунощница, а в полночь — крестный ход с пасхальной заутреней.