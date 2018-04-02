Жители Петербурга стали очевидцами мощной вспышки на юге города

Очевидцы рассказали о хлопке со вспышкой на юге Санкт-Петербурга

Инцидент произошел накануне, 1 апреля, на юго-западе Северной столицы. Как отметили свидетели происшествия в группе «ДТП И ЧП» в социальной сети ВКонтакте, они услышали громкий хлопок и яркую вспышку неподалеку от тепловой электростанции. По официальным данным экстренных служб, никаких ЧП на ТЭЦ не было.

Многие пользователи соцсети, где была размещена запись со вспышкой, отметили, что тоже слышали хлопок. У некоторых жителей района даже на некоторое время отключили свет.