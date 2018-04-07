Трамп поручил ведомствам прекратить практику «поймал и отпустил» в отношении нелегалов 

Лидер США Дональд Трамп поручил главам Генпрокуратуры, Министерства внутренней безопасности и Министерства здравоохранения и социальных служб «немедленно прекратить» практику «поймал и отпустил» в отношении нелегалов в США.
Отмечается, что в новом постановлении Трамп призывает правоохранительные органы избегать практики «поимки и освобождения» нелегальных иммигрантов, которые зачастую выходят из-под ареста на свободу досрочно.
Соответствующий документ приводит NBC.
Ранее Трамп во время выступления демонстративно выбросил «скучную» речь о налогах, чтобы поговорить о мигрантах.
Также он объяснил, почему считает правильным укреплять границы страны.