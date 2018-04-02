Более тысячи человек из России и Китая примут участие в экологическом конгрессе на Урале 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Свыше тысячи человек из различных регионов России, а также из Казахстана, Белоруссии и Китая примут участие в третьем Всероссийском конгрессе «Промышленная экология регионов 2018», который пройдет в Екатеринбурге 3-4 апреля. Об этом сообщила в понедельник один из организаторов мероприятия, председатель совета директоров ЗАО «Зеленая Долина» Юлия Корнеева.
"Количество участников — более одной тысячи человек. К нам приедет большое количество коллег из регионов России — из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, а также из ближнего зарубежья — Казахстана и Белоруссии. Приедут коллеги и из Китая", — сказала она на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.
По словам Корнеевой, на форуме будут обсуждать практики и опыт регионов, который можно будет распространить на территорию России. «Коллеги из КНР, в частности, примут участие в круглом столе „Екатеринбург — Харбин. Зеленый мост сотрудничества“ и конференции „Бионика в архитектуре“, потому что эксперт плотно занимается вопросами строительства, у него есть разработки технических стандартов КНР», — добавила она.
Также на конгрессе впервые представят свои проекты детей из образовательного центра для одаренных детей «Золотое сечение», который создан в Свердловской области по модели сочинского «Сириуса». «Они будут на конференции, посвященной цифровым технологиям, а также конференции по волонтерскому движению. Порядка 10-15 человек представят ряд своих проектов», — отметила она.
Как отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Николай Чуркин, по итогам конгресса будет принята резолюция с предложениями, которые далее будут переданы в Совет Федерации, а далее в правительство РФ.
Всероссийский конгресс «Промышленная экология регионов 2018» проходит в третий раз. Организаторами мероприятия являются Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, Российский форум «РосПромЭко» и ЗАО «Зеленая Долина».