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В Одноклассниках появились «Моменты» на базе нейросетей
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В Одноклассниках появились «Моменты» на базе нейросетей 

Ferra.ru 1 час назад
Команда социальной сети Одноклассники объявила о запуске сервиса «Моменты». Он создает видео персонально для пользователя по различным поводам с использованием искусственного интеллекта и нейросетей.
На этапе тестирования сервиса пользователям было предложено опубликовать автоматически созданное видео «Мое путешествие». Фотографии для слайд-шоу на видео отбирала собственная технология автоматического обнаружения лиц, алгоритмы машинного обучения находили пользователей-путешественников и места, где были сделаны опубликованные фото. Эксперимент оказался успешным, видео с воспоминаниями получили рекордные 1 млн просмотров в сутки.
Теперь в сервисе «Моменты» появилась функция видеопоздравлений с днем рождения. Нейросеть выбирает из пользовательских фотографий лица друзей и размещает их в праздничном ролике со словами поздравления в честь дня рождения. Все пользователи будут получать в день рождения видеопоздравления, созданные искусственным интеллектом, и смогут опубликовать их для своих друзей и близких.
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