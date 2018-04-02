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Решение Челябинского УФАС по рекламе микрозаймов с молитвой «Отче наш» вновь признано законным
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Решение Челябинского УФАС по рекламе микрозаймов с молитвой «Отче наш» вновь признано законным 

Банки.ру 32 минуты назад
Фото: РИАНА Урал-пресс-информ
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «МКК „Уралсервис“ в удовлетворении требований о признании неправомерным решения Челябинского УФАС относительно рекламы с молитвой „Отче наш“. Об этом сообщается в понедельник на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области.
Суд подтвердил, что реклама микрофинансовой организации с религиозными христианскими символами противоречит требованиям рекламного законодательства. Данная реклама распространялась в начале 2017 года.
Наряду с собственно сообщением (»Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный…») в рекламе присутствовали текст молитвы «Отче наш» и образ Иисуса Христа.
Антимонопольная служба в августе 2017 года признала, что использование в рекламном сообщении указанных религиозных христианских символов нарушает законодательство о рекламе, поскольку может являться оскорбительным для чувств верующих. Согласно части 6 статьи 5 закона о рекламе, в рекламе, в частности, не допускается использование религиозных символов.
Позже Арбитражный суд Челябинской области на первом выездном заседании подтвердил законность и обоснованность решения антимонопольного органа.
Челябинское УФАС России вынесло постановление о наложении на ООО «МКК „Уралсервис“ за нарушение рекламного законодательства штрафа в размере 100 тыс. рублей. Штраф также оспаривается компанией в суде.
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