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Прокуроры выявили по стране многочисленные нарушения жилзаконодательства
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Прокуроры выявили по стране многочисленные нарушения жилзаконодательства 

Финмаркет 1 час назад
Фото: Финмаркет
Генеральная прокуратура подвела итоги проверки соблюдения жилищного законодательства и защиты жилищных прав граждан. Как итог — многочисленные нарушения, выявленные прокурорами по всей стране.
"Практика прокурорского надзора свидетельствует о многочисленных нарушениях жилищного законодательства в деятельности региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления и управляющих многоквартирными домами организаций", — сообщили "Российской газете" в пресс-службе Генпрокуратуры.
Как отметили в надзорном ведомстве, нарушения эти связаны прежде всего с переселением граждан из аварийного жилья, капитальным ремонтом и содержанием многоквартирных домов, а также несвоевременным предоставлением гражданам коммунальных услуг. Кроме того, нередко управляющие компании завышали тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг или необоснованно добавляли новые расходы в платежках по ЖКХ.
По данным Генпрокуратуры, нарушения прав граждан, связанные с незаконным установлением и взиманием платы за жилищно-коммунальные услуги были выявлены во многих субъектах РФ.
Всего в 2017 году прокурорами выявлено более 178 тысяч нарушений закона в жилищной сфере, опротестовано 9,9 тысячи незаконных правовых актов. В адрес региональных органов госвласти и органов местного самоуправления, организаций внесено 39,2 тысячи представлений, по результатам рассмотрения которых в отношении 25,1 тысячи человек приняты меры дисциплинарного характера. Предостережены 5,9 тысячи должностных лиц о недопустимости нарушения закона. В суды в интересах граждан прокуроры направили 28,4 тысячи заявлений, из которых на конец года удовлетворено 26,8 тысячи. К административной ответственности привлечены 5,6 тысячи виновных лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 415 уголовных дел.
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