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Житель Красноярского края отказался от российского паспорта в пользу советского, чтобы не платить за квартиру
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Житель Красноярского края отказался от российского паспорта в пользу советского, чтобы не платить за квартиру 

360tv.ru 1 час назад
Житель Зеленогорска Красноярского края отказался от паспорта России в пользу советского, чтобы не оплачивать коммунальные услуги. В результате у мужчины образовался долг в 64 тысячи рублей. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».
Оплачивать задолженность «гражданин СССР» не планировал, так как по документам он является гражданином государства, которого нет. Но у судебных приставов было другое мнение.
Вскоре сибиряк самостоятельно пришел в отдел и взял с собой видеокамеру. Он собирался спровоцировать конфликт и выложить видео в Сеть. Однако пока мужчина скандалил, приставы описали его имущество — камеру, планшет и мобильный телефон.
«Гражданин СССР» растерялся и вызвал полицию. Но и здесь он защиты не нашел. Сотрудники правоохранительных органов объяснили ему, что все законно. В результате мужчине все же пришлось вернуть долги.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил ввести в России ограничение на размер пеней по уплате основного долга по налогам.
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