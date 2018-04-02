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Севастопольским чиновникам найдут замену за три месяца
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Севастопольским чиновникам найдут замену за три месяца 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Системы электронного документооборота в воскресенье под рукой не было, читаю »ФедералПресс» — 12 февраля я поручил директору департамента аппарата провести кадровый конкурс во всех органах государственной власти и проконтролировать как проводятся конкурсы на должности ГУПов. Прошло два месяца, как у нас организована работа? Чтобы любой желающий не по звонку родственника мог прийти и занять должность», — спросил Овсянников руководителя аппарата.
Напомним, на итоговой пресс-конференции в конце прошлого года губернатор признался, что самым сложным для него остается вопрос поиска и назначения чиновников в городское правительство. Руководитель аппарата Виктор Голубев сегодня сообщил, комиссия создана, однако кадровый конкурс еще не проведен.
«Чтобы провести кадровый конкурс на надлежащем уровне, чтобы это не было формальностью сейчас совместно с управлением информатизации и связи прорабатывается вопрос получения на сайте документов в электронном виде и виде-эссе. Техническая возможность не была обеспечена», — ответил Голубев.
«Нужно не выдумывать видео-эссе, а проводить кадровый конкурс в соответствии с Федеральным законом и проводить как положено. До конца недели (необходимо) сформировать «дорожную карту» и в течении трех месяцев на все должности привлекать специалистов из Севастополя, Крыма», — поручил Овсянников.
Глава города так же уточнил, что кадровый резерв должен быть сформирован на должности директоров в государственные унитарные предприятия. В качестве примера неэффективного руководства он привел ситуацию на предприятии «Севэлектроавтотранса». Там, несмотря на приобретение городом новых автобусов и троллейбусов вот уже год не могут сформировать полноценный штат водителей.
Напомним, сегодня стало известно, что отдел пассажирских перевозок в департаменте транспорта возглавляет сын председателя бюджетной комиссии местного парламента Александр Аксенов.
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