А. Воробьев поручил муниципалитетам Подмосковья проследить за безопасностью граждан во время Пасхи

Губернатор Московской области Андрей Воробье поручил муниципальным органам власти проследить за соблюдением безопасности граждан во время празднования Пасхи в воскресенье, 8 апреля. Соответствующее поручение он озвучил в ходе заседания правительства региона. «Что касается актуальных тем на ближайшую неделю, то это, конечно, большой праздник Пасхи, который будет в воскресенье. Огромное количество людей христиан придут в храмы, где будут мероприятия, связанные с освещением куличей. Поэтому на нас возлагается серьезная ответственность за соблюдение безопасности. Прежде всего это УВД , а также все муниципальные органы власти должны очень внимательно отнестись к организации, сопровождению всех этих очень важных мероприятий», — сказал губернатор. Кроме этого, он отметил, что все объекты массового скопления людей должны соответствовать нормам пожарной безопасности.