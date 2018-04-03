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А. Воробьев поручил муниципалитетам Подмосковья проследить за безопасностью граждан во время Пасхи
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А. Воробьев поручил муниципалитетам Подмосковья проследить за безопасностью граждан во время Пасхи 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробье поручил муниципальным органам власти проследить за соблюдением безопасности граждан во время празднования Пасхи в воскресенье, 8 апреля. Соответствующее поручение он озвучил в ходе заседания правительства региона.
«Что касается актуальных тем на ближайшую неделю, то это, конечно, большой праздник Пасхи, который будет в воскресенье. Огромное количество людей христиан придут в храмы, где будут мероприятия, связанные с освещением куличей. Поэтому на нас возлагается серьезная ответственность за соблюдение безопасности. Прежде всего это УВД, а также все муниципальные органы власти должны очень внимательно отнестись к организации, сопровождению всех этих очень важных мероприятий», — сказал губернатор.
Кроме этого, он отметил, что все объекты массового скопления людей должны соответствовать нормам пожарной безопасности.
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