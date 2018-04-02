Канделаки с силовой тренировки пришла в Госдуму в поисках депутата Слуцкого

Телеведущая Тина Канделаки пришла в Госдуму и не увидела депутата Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах.

«Хожу по ГосДуме. Слуцкого не вижу. Если знаете, где он, дайте знать. Я в хорошей физической форме, только с силовой тренировки», — заявила в Twitter журналист и телеведущая Тина Канделаки в 0.3 В комментариях подписчики отшутились, что у депутата неприкосновенность, и что Канделаки может подождать Слуцкого у кабинета.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что женщины, которые обвиняет Слуцкого в приставаниях, имеют право защищать себя в том порядке, который установлен законом.