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Канделаки с силовой тренировки пришла в Госдуму в поисках депутата Слуцкого
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Канделаки с силовой тренировки пришла в Госдуму в поисках депутата Слуцкого 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Телеведущая Тина Канделаки пришла в Госдуму и не увидела депутата Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах.
«Хожу по ГосДуме. Слуцкого не вижу. Если знаете, где он, дайте знать. Я в хорошей физической форме, только с силовой тренировки», — заявила в Twitter журналист и телеведущая Тина Канделаки в 0.3  В комментариях подписчики отшутились, что у депутата неприкосновенность, и что Канделаки может подождать Слуцкого у кабинета.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что женщины, которые обвиняет Слуцкого в приставаниях, имеют право защищать себя в том порядке, который установлен законом.
В середине марта думская комиссия по этике не нашла «поведенческих нарушений» у главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, которого три журналистки обвинили в домогательствах, об отзыве своих журналистов объявил РБК. Позже к изданию присоединились «Коммерсант», «Эхо Москвы» и несколько других СМИ.
О домогательствах со стороны Слуцкого заявили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова.
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