Ещё
Почти 1000 эвакуационных планов и знаков безопасности разместят на «Ростов-Арене»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 1000 эвакуационных планов и знаков безопасности разместят на «Ростов-Арене» 

Деловое сообщество 1 час назад
Новый тендер на сайте госзакупок разместил ГУП «Спорт-Инжиниринг». Он разыскивает подрядчика для изготовления и монтажа почти 1000 эвакуационных планов и знаков безопасности. «Ростов-Арена» должна быть оборудована 254 фотолюминесцентными планами безопасной эвакуации. Также внутри разместят более 700 указательных эвакуационных знаков: «Выход», «Направление к эвакуационному выходу налево вниз», «Направление к эвакуационному выходу направо/налево вниз», «Место сбора при эвакуации», «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз налево/направо».
На изготовление и монтаж данной продукции выделили сумму в 1,2 миллиона рублей. Уложится подрядчику придется менее чем за месяц, до 25 апреля вся территория стадиона должна быть благоустроена.
Деловое сообщество: последние новости
«ЮгСтройИнвест» — снова лидеры в строительстве. Группу компаний наградили в Госдуме РФ за победу в конкурсе «Сделано в России» Кассиршу супермаркета в Ростове обвинили в проституции Они в ужасном состоянии: старые трамваи из Ростова Таганрог не возьмет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России466
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля125
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве12
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»351
Россия испытала новую противоракету292
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
01:00
МЦК перевезло более 10 млн пассажиров в марте
Новости Москвы
02:55
В Москве внезапно наступит май
Погода Новости Москвы
03:37
Картонного Слуцкого посадили в автозак
Политика
03:02
Жириновский приветствовал отставку Тулеева
Политика
03:11
Москва направила ОЗХО 13 вопросов по делу Скрипалей
Политика
02:07
Генконсульство РФ в Сиэтле закрыто
В мире Политика
06:59
РФ представит ОЗХО «ясное предложение» по делу Скрипаля
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение