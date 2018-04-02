Почти 1000 эвакуационных планов и знаков безопасности разместят на «Ростов-Арене»

Новый тендер на сайте госзакупок разместил ГУП «Спорт-Инжиниринг». Он разыскивает подрядчика для изготовления и монтажа почти 1000 эвакуационных планов и знаков безопасности. «Ростов-Арена» должна быть оборудована 254 фотолюминесцентными планами безопасной эвакуации. Также внутри разместят более 700 указательных эвакуационных знаков: «Выход», «Направление к эвакуационному выходу налево вниз», «Направление к эвакуационному выходу направо/налево вниз», «Место сбора при эвакуации», «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз налево/направо».

На изготовление и монтаж данной продукции выделили сумму в 1,2 миллиона рублей. Уложится подрядчику придется менее чем за месяц, до 25 апреля вся территория стадиона должна быть благоустроена.