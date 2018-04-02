Ещё
В центре Волгограда в жилом доме обрушилась лестница
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Волгограда в жилом доме обрушилась лестница 

ria34.ru 58 минут назад
Фото: ria34.ru
В самом центре Волгограда в жилом доме № 20 по улице Советской обрушилась лестница входа в подъезд.
Как сообщили РИА34 жильцы многоквартирного дома, образовался провал внушительного размера. Половины бетонных ступеней нет, чтобы не рухнуть в зияющую дыру — приходится изловчиться.
— Советская 20. Выход из подъезда не возможен. О чем думает управляющая компания? А если идти с коляской, как быть, — задалась вопрос опубликовавшая фото местная жительница Екатерина Мельникова.
Большинство волгоградцев горожанке посочувствовали, но почему-то не удивились увиденному. Люди привыкли, что в городе немало домов в убогом состоянии, нуждаются в ремонте, но его нет.
Были и те, кто предложил не сидеть, как говорится, сложа руки, а действовать.
— Соберите подписи всего подъезда и в УК с жалобой, — посоветовала Ольга Калина. — Ответ должен быть в течении двух недель, либо отписка. Далее в районную администрацию, а если снова отписка, то там можно и в прокуратуру сразу района и города. Побегать придётся, но точно сделают.
ria34.ru: последние новости
В Волгограде продают спортклуб «Арена», принадлежавший осужденному депутату Галде В центре Волгограда от угарного газа погибли парень и девушка В Волгограде склон набережной озеленят за пять миллионов рублей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России462
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля123
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве11
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»351
Россия испытала новую противоракету292
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
01:00
МЦК перевезло более 10 млн пассажиров в марте
Новости Москвы
02:55
В Москве внезапно наступит май
Погода Новости Москвы
03:37
Картонного Слуцкого посадили в автозак
Политика
03:02
Жириновский приветствовал отставку Тулеева
Политика
03:11
Москва направила ОЗХО 13 вопросов по делу Скрипалей
Политика
02:07
Генконсульство РФ в Сиэтле закрыто
В мире Политика
06:59
РФ представит ОЗХО «ясное предложение» по делу Скрипаля
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение