В центре Волгограда в жилом доме обрушилась лестница 

В самом центре Волгограда в жилом доме № 20 по улице Советской обрушилась лестница входа в подъезд.
Как сообщили РИА34 жильцы многоквартирного дома, образовался провал внушительного размера. Половины бетонных ступеней нет, чтобы не рухнуть в зияющую дыру — приходится изловчиться.
— Советская 20. Выход из подъезда не возможен. О чем думает управляющая компания? А если идти с коляской, как быть, — задалась вопрос опубликовавшая фото местная жительница Екатерина Мельникова.
Большинство волгоградцев горожанке посочувствовали, но почему-то не удивились увиденному. Люди привыкли, что в городе немало домов в убогом состоянии, нуждаются в ремонте, но его нет.
Были и те, кто предложил не сидеть, как говорится, сложа руки, а действовать.
— Соберите подписи всего подъезда и в УК с жалобой, — посоветовала Ольга Калина. — Ответ должен быть в течении двух недель, либо отписка. Далее в районную администрацию, а если снова отписка, то там можно и в прокуратуру сразу района и города. Побегать придётся, но точно сделают.