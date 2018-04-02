В центре Волгограда в жилом доме обрушилась лестница

В самом центре Волгограда в жилом доме № 20 по улице Советской обрушилась лестница входа в подъезд.

Как сообщили РИА34 жильцы многоквартирного дома, образовался провал внушительного размера. Половины бетонных ступеней нет, чтобы не рухнуть в зияющую дыру — приходится изловчиться.

— Советская 20. Выход из подъезда не возможен. О чем думает управляющая компания? А если идти с коляской, как быть, — задалась вопрос опубликовавшая фото местная жительница Екатерина Мельникова

Большинство волгоградцев горожанке посочувствовали, но почему-то не удивились увиденному. Люди привыкли, что в городе немало домов в убогом состоянии, нуждаются в ремонте, но его нет.

Были и те, кто предложил не сидеть, как говорится, сложа руки, а действовать.