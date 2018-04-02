Белгородская область стала лидером выполнения программ капремонта

Белгородская область заняла первое место в рейтинге ОНФ по уровню выполнения ими программ капремонта за 2017 год. Кроме того, заметно выросли темпы реализации самой программы.

По его словам, при составлении рейтинга эксперты Центра «Народная экспертиза» использовали отчёты, которые субъекты РФ размещают на официальном портале «Реформа ЖКХ». Регионы оценивались по четырём критериям: процент выполнения 30-летних программ капремонта, собираемость взносов, эффективность их использования, а также исполнение годовых планов.

В первую десятку попали регионы, которые традиционно занимают в рейтинге высокие места. Среди них Москва — 4-е место, Тульская область — 6-е место и Самарская область — 7-е место. Полгода назад эти регионы заняли второе, третье и пятое места соответственно. Не удивил и рейтинг отстающих: там тоже оказались субъекты РФ, регулярно занимающие низшие ступеньки. Так, Забайкальский край занял 69-е место — он выполнил программу капремонта всего на 2%. Из 732 млн рублей, собранных на ремонт, регион использовал лишь 133 млн, или 18%. Тверская область также оказалась на 69 месте. На 1 января 2018 г. регион осилил всего 1% от общего объёма программы капремонта.

По его словам, субъектам, которые взяли высокий темп работы по программам капремонта, удалось использовать взносы граждан за предыдущие годы. Так, в целом по стране из 167,6 млрд рублей, которые региональные операторы направили на капремонт, 8,8 млрд рублей составили неиспользованные остатки прошлых лет.

«По итогам 2017 года мы впервые увидели, что во многих регионах деньги граждан почти сразу направляются на капитальный ремонт, а не лежат без дела на счетах в банках. Это стало возможным благодаря инициативам активистов Общероссийского народного фронта, которые добились внесения изменений в Жилищном кодексе РФ. Теперь по закону краткосрочные планы капитального ремонта в регионах должны формироваться с учётом всех средств — и остатков прошлых лет на счетах регионального оператора, и прогнозируемого объёма взносов в текущем году», — напомнил Виктор Рожков.

При этом эксперты Центра «Народная экспертиза» насчитали 38 субъектов РФ, которые пока уделяют недостаточно внимания формированию годовых планов капремонта. Это, например, Астраханская область , которая запланировала на 2017 год работы по капитальному ремонту на 3,7 млрд рублей, но выполнила лишь на 252 млн Магаданская область задала план на 1,9 млрд рублей, но реализовала его только на 175 млн рублей, то есть всего 8% от предполагаемого объёма работ.

«Тем не менее уровень доверия граждан к этой системе растёт. На это указывает возросший за год на 6% уровень собираемости платежей на капремонт. В целом по итогам 2017 г. он составил 92%. Поэтому региональные власти должны успевать за темпами сбора средств, обеспечив своевременное использование этих денег в полном объёме», — резюмировал руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза».