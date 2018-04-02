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В редакциях Ratel.kz и Forbes Kazakhstan идут обыски
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В редакциях Ratel.kz и Forbes Kazakhstan идут обыски 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АСТАНА, 2 апр — РИА Новости. В редакции информационно-аналитического портала Ratel.kz и журнала Forbes Kazakhstan проходят обыски, причины пока неизвестны.
Информацию о том, что редакцию Ratel.kz обыскивают, агентству Sputnik Казахстан подтвердил журналист Вадим Борейко, который работает на это издание.
"Позвонил сотрудникам в редакцию. Мне сказали, что не могут сейчас ничего объяснять", — сообщил Борейко.
В свою очередь, главный редактор Forbes Kazakhstan Анастасия Новикова рассказала, что примерно в 12.30 в редакцию пришли полицейские. Они представились сотрудниками следственной группы Департамента внутренних дел (ДВД) города Алматы и сообщили, что у них есть постановление на обыск непосредственно в редакции журнала.
"Я видела его, но мне не дали сфотографировать его. Копию оперативно мы тоже не смогли получить. Поэтому я даже не знаю, на основании какого судебного процесса идет это постановление. Нам, журналистам и нашим юристам, ни о каком судебном деле не было известно до этого времени", — сказала главред Forbes Kazakhstan.
По ее словам, журналисты редакции журнала находятся в кабинете, где проходят следственные действия.
"У них нет телефонов, они не могут работать на компьютерах, у меня связи с ними нет. Я даже не знаю, что происходит в том кабинете. Следователи нам пообещали, что как только будут завершены следственные действия, они отдадут нам копию постановления", — добавила Новикова.
Как сообщил Вадим Борейко, задержан заместитель главного редактора Forbes Kazakhstan Александр Воротилов, в редакции Ratel.kz изъяты документы и компьютеры.
Информацию об обысках прокомментировал глава Министерства информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев. По его словам, он узнал о происходящем из новостей.
"Сейчас наше министерство пытается узнать дополнительную информацию от правоохранительных органов. Как только у нас будет необходимая информация, мы вам сообщим, и, соответственно, попросим наших коллег из правоохранительных органов вам также прокомментировать", — сказал министр.
В пятницу, 30 марта, стало известно, что доменные имена Ratel.kz и Balborsyk.kz заблокированы по решению суда Медеуского района Алма-Аты. Оно было вынесено по требованию прокурора Медеуского района города, обратившегося с иском к главному редактору Ratel.kz Марату Асипову.
Как сообщает Forbes, интернет-издание Ratel.kz было создано в 2013. Ресурс освещает острые общественно-политические вопросы и предоставляет площадку для статей, в которых люди могут высказать свое мнение. Доступ к сайту неоднократно блокировался.
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