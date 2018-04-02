В редакциях Ratel.kz и Forbes Kazakhstan идут обыски

Информацию о том, что редакцию Ratel.kz обыскивают, агентству Sputnik Казахстан подтвердил журналист Вадим Борейко, который работает на это издание.

"Позвонил сотрудникам в редакцию. Мне сказали, что не могут сейчас ничего объяснять", — сообщил Борейко.

В свою очередь, главный редактор Forbes Kazakhstan Анастасия Новикова рассказала, что примерно в 12.30 в редакцию пришли полицейские. Они представились сотрудниками следственной группы Департамента внутренних дел (ДВД) города Алматы и сообщили, что у них есть постановление на обыск непосредственно в редакции журнала.

"Я видела его, но мне не дали сфотографировать его. Копию оперативно мы тоже не смогли получить. Поэтому я даже не знаю, на основании какого судебного процесса идет это постановление. Нам, журналистам и нашим юристам, ни о каком судебном деле не было известно до этого времени", — сказала главред Forbes Kazakhstan.

По ее словам, журналисты редакции журнала находятся в кабинете, где проходят следственные действия.

"У них нет телефонов, они не могут работать на компьютерах, у меня связи с ними нет. Я даже не знаю, что происходит в том кабинете. Следователи нам пообещали, что как только будут завершены следственные действия, они отдадут нам копию постановления", — добавила Новикова.

Как сообщил Вадим Борейко, задержан заместитель главного редактора Forbes Kazakhstan Александр Воротилов, в редакции Ratel.kz изъяты документы и компьютеры.

Информацию об обысках прокомментировал глава Министерства информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев . По его словам, он узнал о происходящем из новостей.

"Сейчас наше министерство пытается узнать дополнительную информацию от правоохранительных органов . Как только у нас будет необходимая информация, мы вам сообщим, и, соответственно, попросим наших коллег из правоохранительных органов вам также прокомментировать", — сказал министр.

В пятницу, 30 марта, стало известно, что доменные имена Ratel.kz и Balborsyk.kz заблокированы по решению суда Медеуского района Алма-Аты. Оно было вынесено по требованию прокурора Медеуского района города, обратившегося с иском к главному редактору Ratel.kz Марату Асипову.

Как сообщает Forbes, интернет-издание Ratel.kz было создано в 2013. Ресурс освещает острые общественно-политические вопросы и предоставляет площадку для статей, в которых люди могут высказать свое мнение. Доступ к сайту неоднократно блокировался.

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