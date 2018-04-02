Британская полиция может извлекать данные со смартфонов моментально и без ордера

Сотрудники правоохранительных органов Великобритании могут загружать данные с чужих смартфонов в считанные минуты и без всякого ордера. Об этом сообщает BBC со ссылкой на благотворительную организацию Privacy International.

По данным Privacy International, полученным в соответствии с законом Великобритании «О свободе информации», как минимум в 26 отделениях полиции в Англии и Уэльсе стали использовать новую технологию для получения данных с мобильных устройств. В Шотландии новая технология пока только тестировалась, а Северной Ирландии не применяется вовсе.

Вопрос о повсеместном использовании технологии не был вынесен на общественное обсуждение, подчеркивают правозащитники. Тем не менее, новые возможности существенно упростили работу полицейским, для которых получение соответствующего судебного ордера зачастую «просто непрактично», отмечает BBC со ссылкой на бывшего сотрудника полиции.

Новая технология позволяет получать данные о местонахождении, содержимое переписки в мессенджерах, использующих шифрование, журналы звонков, электронные письма, текстовые сообщения, пароли, историю поисков в интернете и пр. Кроме того, технология позволяет восстанавливать удаленные данные, в том числе сообщения, полученные от других пользователей. Она может использоваться по отношению как к подозреваемым, так и к жертвам и свидетелям.

Устройство для извлечения данных со смартфонов как правило получает все данные одного типа. То есть, если правоохранителям нужно достать одну фотографию, имеющую отношение к расследованию, то они получат все хранящиеся на смартфоне снимки. По словам представителей Национального комитета руководителей полиции Великобритании (National Police Chiefs Council), решение о загрузке фотографий с устройств в каждом отдельном случае принимается индивидуально «в зависимости от требований расследования».