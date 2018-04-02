Жители Карелии должны заключить новые договоры с «Автоспецтрансом»

Управляющие компании и жители Карелии должны до 1 мая 2018 года узаконить отношения с единым региональным оператором по вывозу ТКО.

В Карелии до 1 мая 2018 года потребители должны заключить с ООО «Автоспецтранс» договоры на оказание услуг по обращению с ТКО. Согласно федеральному законодательству заключение данного договора для всех категорий потребителей — как физических, так и юридических лиц — имеет обязательный характер, сообщает ООО «Автоспецтранс».

Напомним, в связи с изменениями в федеральном законодательстве деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России будет осуществляться только. В Карелии по итогам открытого конкурса, проведенного в феврале 2018 года Минстроем республики, статус регионального оператора по обращению с ТКО присвоен ООО «Автоспецтранс» сроком на 10 лет. С 1 мая 2018 года карельский регоператор, в чьи обязанности будет входить сбор, транспортирование, обработка, обезвреживание и утилизация ТКО, приступает к осуществлению своей деятельности. В настоящее время «Автоспецтранс» проводит ряд подготовительных мероприятий, среди которых — заключение договоров с потребителями — физическими и юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями. Как пояснил директор ООО «Автоспецтранс» Иван Новиков , заключение указанного договора на оказание услуги по обращению с ТКО для всех категорий потребителей носит обязательный характер. Не заключение либо уклонение от заключения договора в письменной форме не освобождает потребителей от оплаты за оказанные услуги в области обращения с ТКО и влечет за собой ответственность согласно КоАП РФ.

По умолчанию договор на оказание услуги по обращению с ТКО заключается между ООО «Автоспецтранс» и управляющей компанией. Если собственники квартир хотят заключить прямые договоры с регоператором, они должны провести общее собрание и проголосовать за это решение. В случае принятия такого решения регоператор заключит договор с каждым собственником квартир в многоквартирном доме. Проект договора размещен на сайте www.rotko10.ru,

— сообщил Иван Новиков.

Также он отметил, что согласно федеральному законодательству вместо жилищной услуги по сбору и вывозу ТКО, плата за которую входит в состав платы за содержание жилого помещения, в квитанциях у жителей Карелии появится отдельная строка — коммунальная услуга по обращению с ТКО, размер платы за которую будет рассчитываться по тарифам, и, соответственно, составляющая платы за содержание жилого помещения в этой части будет исключена.