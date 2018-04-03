В Волгоградской области выбирают регионального оператора по обращению с ТКО

Регионального оператора по обращению с ТКО в Волгоградской области определят в конкурсном отборе на электронной площадке до 1 мая 2018 года.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, с победителем будет заключено соглашение, после чего он подпишет контракты по сбору и транспортированию отходов с подрядными организациями. К оказанию данной услуги организация обязана приступить до 1 января 2019 года. Отметим, регоператор будет отвечать за обработку, утилизацию, обезвреживание, сбор, транспортировку и захоронение ТКО на всей территории региона.

В регионе будет выстроена прозрачная, безопасная для жизни и здоровья людей система обращения с твердыми коммунальными отходами, начиная от первичного сбора мусора до его утилизации на лицензированном полигоне, говорится в сообщении.