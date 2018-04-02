Алтынбанк уменьшил доходность по карте «Мир Социальная»

Алтынбанк снизил процентную ставку на 1 процентный пункт по карте «Мир Социальная». Теперь она составляет 3% годовых. Плата за ежегодное обслуживание карты не взимается.

Комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах банка отсутствует, в устройствах сторонних банков при снятии до 100 тыс. рублей в месяц комиссия не взимается, свыше — 1% от суммы.

Марина Вербицкая. «Стоимость услуги СМС-информирования составляет 20 рублей в месяц. Срок действия карт — 3 года», — добавляет эксперт по банковским продуктам Банки.ру

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