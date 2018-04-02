Ещё
В Челябинске рекламу с молитвой «Отче наш» признали дважды незаконной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинске рекламу с молитвой «Отче наш» признали дважды незаконной 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Реклама микрофинансовой организации с текстом молитвы «Отче наш» во второй раз признана ненадлежащей, сообщают в пресс-службе челябинского УФАС.
Напомним, антимонопольная служба в августе 2017 года признала, что использование в рекламном сообщении указанных религиозных христианских символов нарушает законодательство о рекламе, поскольку может являться оскорбительным для чувств верующих.
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил, что реклама противоречит требованиям рекламного законодательства. Нарушители заплатят штраф в размере 100 тысяч рублей.
Отметим, микрофинансовая организация попала в поле зрения антимонопольной службы из-за карманных календарей, где рядом с изображением иконы и текстом молитвы содержалась информация о получении кредита.
АиФ: последние новости
Чиновники пообещали оперативно очистить Челябинск от мусора и рекламы Лебедя заметили на пруду в Челябинске Минстрой признал долгострой в центре Челябинска пригодным к достройке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России467
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля136
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве13
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»351
Россия испытала новую противоракету297
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:38
Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых
Политика
01:00
МЦК перевезло более 10 млн пассажиров в марте
Новости Москвы
02:55
В Москве внезапно наступит май
Погода Новости Москвы
03:37
Картонного Слуцкого посадили в автозак
Политика
03:02
Жириновский приветствовал отставку Тулеева
Политика
03:11
Москва направила ОЗХО 13 вопросов по делу Скрипалей
Политика
02:07
Генконсульство РФ в Сиэтле закрыто
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение