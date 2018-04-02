В Челябинске рекламу с молитвой «Отче наш» признали дважды незаконной

Реклама микрофинансовой организации с текстом молитвы «Отче наш» во второй раз признана ненадлежащей, сообщают в пресс-службе челябинского УФАС.

Напомним, антимонопольная служба в августе 2017 года признала, что использование в рекламном сообщении указанных религиозных христианских символов нарушает законодательство о рекламе, поскольку может являться оскорбительным для чувств верующих.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил, что реклама противоречит требованиям рекламного законодательства. Нарушители заплатят штраф в размере 100 тысяч рублей.

Отметим, микрофинансовая организация попала в поле зрения антимонопольной службы из-за карманных календарей, где рядом с изображением иконы и текстом молитвы содержалась информация о получении кредита.