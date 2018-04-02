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Молитвенную комнату освятили в перинатальном центре в Коломенском округе
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Молитвенную комнату освятили в перинатальном центре в Коломенском округе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Благочинный церквей Коломенского округа Епископ Петр освятил молитвенную комнату в честь Федоровской иконы Божией Матери в Центре материнства и детства в подмосковном Коломенском округе, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
«Освящение молитвенной комнаты прошло в Центре материнства детства. Чин освящения совершил Благочинный церквей Коломенского округа Епископ Петр.
Владыка Петр отметил, что молитвенная комната открыта по благословению митрополита Коломенского и Крутицкого Ювеналия и имеет огромное значение для персонала и женщин, которые ожидают пополнения семейства», — говорится в сообщении.
Помимо получения необходимой медицинской помощи им предоставляется возможность получения помощи Божией. После освящения священнослужители окропили отделения перинатального центра святой водой.
Глава округа Денис Лебедев поздравил собравшихся со знаменательным событием и поблагодарил Благочинного церквей Коломенского округа Епископа Петра.
«Очень важно, чтобы все, кто приходит центр за врачебной помощью, ощущали любовь, радость и исцелялись не только лекарствами, но и добрым словом, добрым отношением», — подчеркнул Лебедев.
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