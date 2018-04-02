СМИ предложили версию отравления Скрипалей гречневой кашей

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли пострадать в результате отравления гречневой кашей, пишет The Sun.

Отмечается, что Сергей Скрипаль попросил свою дочь привезти из России гречку, специи и лавровые листья. Юлия об этом забыла и обратилась с этой просьбой к подруге, летевшей в Великобританию другим рейсом. Она привезла для Юлии посылку с российскими продуктами. Британские правоохранительные органы уже ее допросили.

По словам источника издания, полицейские подозревают, что боевое отравляющее вещество «Новичок» могло содержаться в посылке, привезенной подругой Юлии, в том числе в гречневой крупе.

Ранее полиция сообщала, что следы вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, были обнаружены в нескольких местах в Солсбери.