Пушков прокомментировал версию об отравлении Скрипаля гречкой

"Боевое химическое отравляющее вещество — то в ресторане, то на дверях, то в чемодане, то в гречневой каше! Множатся бредовые версии. Все рассчитаны на идиотов", — написал политик.

Как сообщает ТАСС, версию об отравленной гречке изложила британская газета The Sun. Издание утверждает со ссылкой на свои источники в полиции, что Сергей Скрипаль просил дочь привезти ему гречки из России . Юлия якобы забыла сделать это и попросила свою подругу купить и привезти крупу в Великобританию

Предполагается, что эта женщина работает в крупной медицинской компании в России, она прилетала в Лондон вместе со своим мужем вскоре после прибытия Юлии. Остается неизвестным, когда и как передача была доставлена в дом Скрипаля в Солсбери.