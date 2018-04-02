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Пушков прокомментировал версию об отравлении Скрипаля гречкой
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Пушков прокомментировал версию об отравлении Скрипаля гречкой 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Британские власти высказывают бредовые версии отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, считает глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Так сенатор прокомментировал в Twitter очередную гипотезу, согласно которой отравляющее вещество содержалось в гречневой крупе.
"Боевое химическое отравляющее вещество — то в ресторане, то на дверях, то в чемодане, то в гречневой каше! Множатся бредовые версии. Все рассчитаны на идиотов", — написал политик.
Как сообщает ТАСС, версию об отравленной гречке изложила британская газета The Sun. Издание утверждает со ссылкой на свои источники в полиции, что Сергей Скрипаль просил дочь привезти ему гречки из России. Юлия якобы забыла сделать это и попросила свою подругу купить и привезти крупу в Великобританию.
Предполагается, что эта женщина работает в крупной медицинской компании в России, она прилетала в Лондон вместе со своим мужем вскоре после прибытия Юлии. Остается неизвестным, когда и как передача была доставлена в дом Скрипаля в Солсбери.
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