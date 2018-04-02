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Отец Литвиненко прокомментировал улучшение здоровья Юлии Скрипаль
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Отец Литвиненко прокомментировал улучшение здоровья Юлии Скрипаль 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вальтер Литвиненко, отец погибшего в Великобритании бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко, в интервью RT назвал возможные причины неожиданного улучшения здоровья Юлии Скрипаль, дочери отравленного в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. «Просто рядом нет отравителя. Вот и всё. Может быть, они ещё и выйдут оттуда. Рядом с Сашей был отравитель. И в госпитале он был. Потому что его, я считаю, три раза отравили. Я так думаю. Первый раз его отравили — пищевая токсикоинфекция. Как только он в госпиталь попал, там можно было травить, сколько угодно. Я не думаю, что там медицина отравила. Там проходили, кто угодно, и приходил тот, кто мог его добивать», — отметил Литвиненко.
Ранее СМИ сообщили, что Юлия Скрипаль пришла в сознание и уже может есть и пить.
Полная версия интервью — в материале RT.
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