Банковский счет после гречки: британские СМИ выдвигают новые версии отравления Скрипалей

В деле отравления в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британские СМИ продолжают искать и находить разные версии причин произошедшего.

Накануне под подозрение у неназванных источников газеты The Sun попала якобы отравленная гречка, привезенная знакомой Юлии из России . Сегодня Daily Mirror обращает внимание на то, что дочь бывшего полковника ГРУ была отравлена вместе с ее отцом буквально через несколько дней после того, как получила доступ к «секретному банковскому счету» на 150 тысяч фунтов стерлингов.

Эти средства, пишет газета, были выручены от продажи дома в Великобритании , который принадлежал брату Юлии Александру и его бывшей жене Наталье.

Александр умер в прошлом году «при невыясненных обстоятельствах» в Санкт-Петербурге , а Наталья, которая сейчас замужем за тренером по теннису из Уэльса, продала дом и выплатила половину суммы бывшему мужу еще до его смерти.

По сведениям британских журналистов, Юлия Скрипаль получила от отца доверенность на использование этого счета, зарегистрированного на Александра, еще в конце февраля. Сейчас деньги находятся в одном из российских банков, передает "Интерфакс"

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке у торгового центра в Солсбери. Британские следователи считают, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России.

Россия все обвинения в связи с так называемым делом Скрипаля отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

На 4 апреля по просьбе России назначено внеочередное заседание исполнительного совета Организации по запрещению химоружия.