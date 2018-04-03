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Банковский счет после гречки: британские СМИ выдвигают новые версии отравления Скрипалей
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Банковский счет после гречки: британские СМИ выдвигают новые версии отравления Скрипалей 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В деле отравления в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британские СМИ продолжают искать и находить разные версии причин произошедшего.
Накануне под подозрение у неназванных источников газеты The Sun попала якобы отравленная гречка, привезенная знакомой Юлии из России. Сегодня Daily Mirror обращает внимание на то, что дочь бывшего полковника ГРУ была отравлена вместе с ее отцом буквально через несколько дней после того, как получила доступ к «секретному банковскому счету» на 150 тысяч фунтов стерлингов.
Эти средства, пишет газета, были выручены от продажи дома в Великобритании, который принадлежал брату Юлии Александру и его бывшей жене Наталье.
Александр умер в прошлом году «при невыясненных обстоятельствах» в Санкт-Петербурге, а Наталья, которая сейчас замужем за тренером по теннису из Уэльса, продала дом и выплатила половину суммы бывшему мужу еще до его смерти.
По сведениям британских журналистов, Юлия Скрипаль получила от отца доверенность на использование этого счета, зарегистрированного на Александра, еще в конце февраля. Сейчас деньги находятся в одном из российских банков, передает "Интерфакс".
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке у торгового центра в Солсбери. Британские следователи считают, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России.
Россия все обвинения в связи с так называемым делом Скрипаля отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.
На 4 апреля по просьбе России назначено внеочередное заседание исполнительного совета Организации по запрещению химоружия.
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