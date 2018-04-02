Минкомсвязь поддержало внедрение блокчейна в процедуру оформления патентов

«Полностью поддерживаем внедрение блокчейна. Надеемся, он поможет упростить процедуру оформления патентов, автоматизировать ее. В ближайшее время станем свидетелями того, как блокчейн будет применяться и в этой области», — сказал Никифоров.

По его словам, пока неясно, потребуются ли для этого изменения в законодательной базе.