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Минкомсвязь поддержало внедрение блокчейна в процедуру оформления патентов
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Минкомсвязь поддержало внедрение блокчейна в процедуру оформления патентов 

Rambler News Service 1 час назад
Минкомсвязь поддерживает внедрение технологии блокчейн в области интеллектуальной собственности, сообщил глава ведомства Николай Никифоров на совместном заседании коллегий Минэкономразвития и Роспатента.
«Полностью поддерживаем внедрение блокчейна. Надеемся, он поможет упростить процедуру оформления патентов, автоматизировать ее. В ближайшее время станем свидетелями того, как блокчейн будет применяться и в этой области», — сказал Никифоров.
По его словам, пока неясно, потребуются ли для этого изменения в законодательной базе.
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