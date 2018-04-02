ОНФ требует повысить уровень информационной открытости при решении проблем с «Ядрово»

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) заявили о необходимости активнее информировать граждан о разрешении ситуации со свалкой «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области . Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС с понедельник.

"На площадке регионального штаба ОНФ в Московской области создана независимая группа общественного контроля за ситуацией за полигоном «Ядрово». «По мнению экспертов, вошедших в состав рабочей группы, одной из ключевых проблем является нехватка открытой информации», — отмечается в сообщении.

"В этой связи подмосковное отделение ОНФ будет добиваться от региональных властей более открытой информационной политики в сфере экологии как при работе с текущим острым вопросом, так и при работе по другим аспектам экологической безопасности и охраны природы", — приводит пресс-служба ОНФ слова руководителя рабочей группы по проблемам экологии и защиты леса регионального штаба ОНФ в Подмосковье Антона Хлынова

Проблема «Ядрово»

Ситуация вокруг волоколамского полигона получила широкий резонанс после того, как 21 марта 77 школьников обратились к медикам из-за плохого самочувствия. Родители связывали появившиеся симптомы с очередным выбросом свалочного газа с «Ядрово», однако позднее анализы не подтвердили эту версию. Жители провели несколько стихийных и согласованных акций за закрытие свалки в феврале-апреле 2018 года.

"Ядрово" делится на две части (карты): старую и новую. Старую предстоит закрыть для приема отходов 13-14 апреля, ее накроют многослойным «саркофагом» из чистых грунтов и полимерной пленки, прикроют плодородным слоем земли и высадят на ней траву. Новая карта была подготовлена по всем современным требованиями и начнет принимать по 600 тыс. тонн мусора в год с 14 апреля этого года.