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ОНФ добился ликвидации более 7,5 тыс. нелегальных свалок за 14 месяцев
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ОНФ добился ликвидации более 7,5 тыс. нелегальных свалок за 14 месяцев 

ТАСС 27 минут назад
Фото: РИА 57
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Генеральная уборка» после запуска портала ОНФ «Интерактивная карта свалок» добились ликвидации более 7,5 тыс. незаконных мусорных полигонов по всей России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в пятницу.
"За время работы на наш портал поступило 16,6 тыс. обращений от граждан. За 14 месяцев экспертам и активистам ОНФ по всей стране удалось добиться ликвидации более 7,5 тыс. полигонов", — приводит пресс-служба движения слова координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова.
По его словам, лучшими регионами по эффективности борьбы со свалками признаны Томская, Ивановская и Белгородская области, а также Татарстан. «В этих регионах уровень ликвидации свалок близок к 80%, что, без сомнения, является отличным результатом», — отметил он.
"Среди отстающих регионов стоит отметить Бурятию, Приморский и Забайкальский края, а также Самарскую и Свердловскую области. Здесь количество ликвидированных свалок от общего количества поступивших обращений от граждан колеблется от 14% до 30%", — заключил Миронов.
Проект ОНФ «Генеральная уборка» направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием своего региона. В рамках проекта был запущен открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором можно отмечать место нелегального складирования мусора или незаконную свалку.
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