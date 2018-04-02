«Ростелеком» предложил лискинским бизнесменам начать экономить

городе Лиски Воронежской области «Ростелеком» провёл бизнес-завтрак для предпринимателей. Цифровой провайдер представил решение «Управляемые услуги связи», позволяющее оптимизировать работу организации, снизить издержки и защитить корпоративные данные. Облачные сервисы «Ростелекома» позволяют построить современный офис, не вкладываясь в приобретение дорогостоящего оборудования.

«Формат бизнес-завтрака удобен всем. Это возможность напрямую задать вопросы, получить ответы и высказать пожелания, которые точно будут услышаны. При этом цель мероприятия — повышение эффективности бизнеса клиентов. Пакетное предложение «Управляемые услуги связи» полностью отвечает этим задачам, о чём говорят новые контракты, заключённые в ходе встречи».

В пакетное предложение «Управляемые услуги связи» входит аренда сетевого оборудования, а также услуги по управлению сетевой инфраструктурой. Кроме того, на «Ростелеком» ложится мониторинг и техническая поддержка. «Управляемые услуги связи» позволяют сокращать затраты на создание, расширение и модернизацию IT-инфраструктуры.

Лискинские бизнесмены оценили и другие сервисы «Ростелекома»: «Управляемый Wi-Fi», «Видеонаблюдение», мобильную связь, «Виртуальный центр обработки данных» (ВЦОД), а также «Защиту от DDoS-атак».

Узнать больше об услугах «Ростелекома» для бизнеса, можно на сайте voronezh.rt.ru/b2b или по бесплатному номеру «Горячей линии» 8-800-200-3000.