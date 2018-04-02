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Специалисты WWF помогут чабанам из Тувы защитить скот от снежного барса
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Специалисты WWF помогут чабанам из Тувы защитить скот от снежного барса 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Специалисты WWF в 2018 году обеспечат меры по защите скота местных жителей от нападений снежного барса, а самих редких хищников — от мести со стороны скотоводов. Сообщение об этом было опубликовано на сайте WWF России в понедельник.
На территории республики Тыва специалисты отмечают низкую численность копытных — основной пищи снежного барса. Из-за этого хищники нередко выбирают в качестве добычи многочисленный домашний скот, который находят на высокогорных пастбищах.
В первую очередь, специалисты WWF помогут закрыть сеткой-рабицей вентиляционные отверстия закрытых загонов для скота (кошар). «Защита скота в кошарах станет первой … простой, но очень эффективной мерой предотвращения нападения ирбиса на скот. Именно через вентиляционное отверстие в крыше загона в сумерках или ночью ирбис проникает в кошару и … может за один раз добыть несколько десятков овец или коз. Чабаны сами поддерживают эту идею и готовы нам помогать», — приводят в WWF слова директор Алтае-Саянского отделения фонда Натальи Трофимовой.
По данным WWF, после проведения подобных работ в 2007-2008 годах нападения ирбиса в кошарах в регионе почти прекратились. До 2010 года на хребте Цаган-Шибету и Шапшал не было отмечено ни одного случая проникновения ирбиса в кошары. Однако с течением времени возникла необходимость в замене и ремонте установленных конструкций.
Также в течение года специалисты WWF планируют протестировать метод ограждения открытых пастбищ электроизгородями, успешно применяемый в Индии и Непале, а также обучить местных жителей пасти скот с помощью тувинских овчарок. Кроме того, на пастбищах могут быть установлены специальные сигнальные фонари, устройства, которые срабатывают при приближении животных к стоянке.
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