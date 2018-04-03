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Поклонники обеспокоены лишним весом Селены Гомес
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Поклонники обеспокоены лишним весом Селены Гомес 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
После операции по пересадки почки Селена была вынуждена прекратить заниматься интенсивным спортом и перейти на специальное питание. Что, возможно и стало результатом лишних килограммов. На свежих снимках, которые просочились в сеть видно, что «принцесса инстаграм» набрала лишние килограммы.
Поклонники всерьез обеспокоены изменившейся фигурой звезды. Американские фанаты в вообще бьют тревогу, паникуя, что после операции у певицы случился гормональный сбой. Западным СМИ ситуацию прокомментировал хирург, который специализируется на подобных случаях и реабилитационных периодах:
«Я спешу успокоить поклонников Селены Гомес. Лишний вес артистки это лишь постопреационные издержки, и результат рекомендаций, которые вынуждена соблюдать Селена. Ей противопоказаны силовые нагрузки, кардио. Так будет еще, как минимум, три месяца. Потом звезда легко сможет вернуть себя в форму при помощи специальной диеты».
Сказать честно, не хочется, чтобы и Селена Гомес стала напоминать красотку Рианну, которая также набрала десять лишних килограммов.
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