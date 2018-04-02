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Возобновить диалог с Россией
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Возобновить диалог с Россией 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
«Постоянно делаются заявления, что диалог продолжается, но его нет», — раскритиковал западных политиков Хорст Тельчик (Horst Teltschik), бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности и бывший советник экс-канцлера Германии Гельмута Коля (Helmut Kohl) по внешнеполитическим вопросам.
Хорст Тельчик потребовал: «Сначала говорить, начать наконец-то диалог, прекратить эскалацию и подумать о том, как можно разрешить противоречия». Политолог задал вопрос, почему для этого не использовались такие существующие уже много лет инструменты, как ОБСЕ и Совет Россия — НАТО.
«Эскалация на различных уровнях»
К расследованию дела о покушении на Сергея Скрипаля, по мнению Тельчика, надо было сразу подключить Организацию по запрещению химического оружия. Он уверен, что, прежде чем принимать меры, сначала нужно вступить в диалог и провести переговоры.
Эскалация наблюдается на самых различных уровнях, считает политолог: «Это не только высылка дипломатов, все заявили об увеличении военных бюджетов и о разработке нового ядерного оружия».
«Дело Скрипаля отвлекает от беспомощности Лондона в ситуации с Брекситом»
По словам Тельчика, у него сложилось такое впечатление, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «очень рада инциденту» в британском Солсбери. Ибо он «отлично отвлекает все внимание от беспомощности в ситуации с Брекситом». Для правительства Мэй «это весьма кстати», добавил Тельчик.
Идею западных политиков бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России Хорст Тельчик назвал абсурдной: «Это, наверняка, приведёт к обострению противостояния. Бойкот был бы смертельным оскорблением российского президента. При этом проиграют обе стороны».
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