Возобновить диалог с Россией

«Постоянно делаются заявления, что диалог продолжается, но его нет», — раскритиковал западных политиков Хорст Тельчик (Horst Teltschik), бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности и бывший советник экс-канцлера Германии Гельмута Коля (Helmut Kohl) по внешнеполитическим вопросам.

НАТО. Хорст Тельчик потребовал: «Сначала говорить, начать наконец-то диалог, прекратить эскалацию и подумать о том, как можно разрешить противоречия». Политолог задал вопрос, почему для этого не использовались такие существующие уже много лет инструменты, как ОБСЕ и Совет Россия

«Эскалация на различных уровнях»

Эскалация наблюдается на самых различных уровнях, считает политолог: «Это не только высылка дипломатов, все заявили об увеличении военных бюджетов и о разработке нового ядерного оружия».

«Дело Скрипаля отвлекает от беспомощности Лондона в ситуации с Брекситом»

По словам Тельчика, у него сложилось такое впечатление, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «очень рада инциденту» в британском Солсбери. Ибо он «отлично отвлекает все внимание от беспомощности в ситуации с Брекситом». Для правительства Мэй «это весьма кстати», добавил Тельчик.

Идею западных политиков бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России Хорст Тельчик назвал абсурдной: «Это, наверняка, приведёт к обострению противостояния. Бойкот был бы смертельным оскорблением российского президента. При этом проиграют обе стороны».