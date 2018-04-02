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Стартовала работа по сбору средств для районного празднования Дня Победы
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Стартовала работа по сбору средств для районного празднования Дня Победы 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Предприниматели и работники промышленной отрасли района Сокольники отмечены благодарностями муниципальных депутатов и представителей управы за участие в благотворительной деятельности в отношении жителей льготных категорий.
Бизнесмены пожертвовали в управление Автономной некоммерческой организации социальной помощи ветеранам «Победа» более одного миллиона рублей.
Как отметила глава СД МО Сокольники, активистка благотворительного движения Л. Коврикова, советчиками по адресации средств на помощь ветеранам или другим льготникам становились члены ветеранских организаций, сотрудники управы, к которым поступают обращения жителей о помощи.
Как отметил представитель АНОСПВ «Победа», одним из значимых событий Сокольников стало раннее празднование Дня Победы, которое проходит с подарками, купленными за счет средств меценатов.
К этому и другим мероприятиям местного значения жителям льготных категорий на 531 тысячу рублей были приобретены подарки и безвозмездно предоставлены продуктовые товары в наборах ТФ «Ашан», ОАО «Мельничный комбинат в Сокольниках», ЗАО «Меркурий».
Предприниматели Сокольников помогли фонду и в организации мероприятий ко Дню матери в России, благотворительных акциях «Семья помогает семье», «Соберём детей в школу» и т.д.
АНОСПВ «Победа» приступила к работе по сбору средств для празднования Дня Победы.
В Сокольниках проживает сто девять участников и четыреста три ветерана ВОВ, две тысячи двести пять ветеранов труда.
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