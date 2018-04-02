Бузова выберет себе жениха на глазах у зрителей

Теле— и интернет-звезда Ольга Бузова пребывает в статусе завидной невесты уже почти полтора года. Напомним, что ранее она была женой известного российского футболиста Дмитрия Тарасова , который в этом году обвенчался с молодой моделью из Сальска

На днях в Сети прошел слух, что артистка станет героиней женской вариации популярного шоу «Холостяк», где она будет выбирать себе кавалера среди участников. Вероятнее всего, первые выпуски выйдут в эфир не раньше осени, а часть съемок проекта будет проходить в Европе, передает teleprogramma.pro.