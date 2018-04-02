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РМК обеспечит безопасность орских шахтеров
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РМК обеспечит безопасность орских шахтеров 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Орское горнодобывающее предприятие «ОРМЕТ» (входит в Группу "Русская медная компания") завершает монтаж шахтного лифтового подъемника на подземном руднике «Джусинский». Он предназначен для эвакуации людей из выработки на поверхность при аварии.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, высота подъема лифта составляет 230 метров, грузоподъемность — 1000 килограммов. Он оснащен тремя остановочными площадками: верхней — на дневной поверхности, нижней — на горизонте 30 метров подземного рудника и промежуточной — на горизонте 160 метров подземного рудника с выходом в отработанный карьер.
На сегодня доставлена большая часть оборудования: секции монорельса, шкафы управления, электрооборудование и прочее. Общая стоимость оборудования — порядка 24 миллионов рублей. После испытаний подъемник будет пущен в эксплуатацию.
Рудник «Джусинский» расположен на одноименном колчеданно-полиметаллическом месторождении в Оренбургской области. С 2004 года оно отрабатывалось открытым способом. В феврале 2013 года было начато строительство подземной части рудника. Планируемая мощность добычи составит 220 тысяч тонн руды в год.
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