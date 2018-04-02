РМК обеспечит безопасность орских шахтеров

Орское горнодобывающее предприятие «ОРМЕТ» (входит в Группу "Русская медная компания" ) завершает монтаж шахтного лифтового подъемника на подземном руднике «Джусинский». Он предназначен для эвакуации людей из выработки на поверхность при аварии.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, высота подъема лифта составляет 230 метров, грузоподъемность — 1000 килограммов. Он оснащен тремя остановочными площадками: верхней — на дневной поверхности, нижней — на горизонте 30 метров подземного рудника и промежуточной — на горизонте 160 метров подземного рудника с выходом в отработанный карьер.

На сегодня доставлена большая часть оборудования: секции монорельса, шкафы управления, электрооборудование и прочее. Общая стоимость оборудования — порядка 24 миллионов рублей. После испытаний подъемник будет пущен в эксплуатацию.