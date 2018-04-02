Какой же это тупой провал нового iPad, просто не могу

Какой же это тупой провал нового iPad, просто не могуСегодня понял одну вещь, не могу про неё забыть. Пост быстро закончится, но мысль с вами останется.

Смотрите. Apple устроила презентацию для нового iPad, где четко сообщила: он создан для учёбы, для школ и школьников. Даже на официальном сайте все промо-изображения изображают РАБОТУ, пусть и в хипстерском понимании (ух ты, палочка рисует!). Ни одной киношки или игры.

Столько красивых слов было сказано со сцены о том, как Apple заботится об образовании детей. Как хочет улучшить это образование. Как старается!

Вы меня извините, но тогда закрадывается вопрос.

А ничего, что в iPad 2018 года нет калькулятора?

На любом iPad вообще нет калькулятора. На iPhone есть. На дохлом iPod touch есть. На телефоне за 700 рублей есть.

На iPad ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ нет калькулятора.

Теперь пусть это осядет у вас в голове. 2018-й год. «Образовательный» планшет. Нет калькулятора.

Да, Стив Джобс был против калькулятора в iPad, потому что «он выглядел уродливо». Но он умер 6 лет назад, и по нынешней Apple это очевидно. Много постулатов Джобса давно нарушены, тот же стилус Apple Pencil. Но калькулятор нарисовать для iPad — по-прежнему табу.

Да, калькулятор можно скачать из App Store. Но там будет реклама, всплывающие баннеры и хорошо если не ссылки на порно. Калькулятор для iPad 2018 года придётся фактически покупать. Смешная ситуация для гаджета, который рекламируют как образовательно-полезный. Показывает, насколько пустой маркетинг стоит за красивыми словами Apple.

И да, можно заявить, что калькулятор «не нужен» детям. Что они должны всё считать в уме, на бумажке и вообще своими силами. Что калькулятору в классе не место. Но тогда вопрос: зачем с такой точкой зрения вообще нужен планшет? Обойдется и без него, раз родители твердо решили остаться в прошлом веке.

По мнению Apple, так выглядят конспекты школьника/студента. nuff said

Короче, iPad 2018 — крутой планшет, спору нет. Но Apple слишком рьяно попыталась найти ему маркетинговую нишу, прозевав печальный провал прямо под ногами. Джобс бы за такое руки оторвал.

Зато можно палкой рисовать.