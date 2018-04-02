С этого дня ярославцы могут стать кандидатами в кандидаты в депутаты

В этом году каждый ярославец, кому уже исполнилось 18 лет, сможет попробовать стать депутатом Ярославской областной думы. Правда, только от партии «Единая Россия» , которая запустила уже ставшую популярной процедуру предварительного народного голосования. С помощью праймериз партия ищет кандидатов, которые затем станут кандидатами в депутаты в региональную думу. Выбирать новый созыв думы ярославцам предстоит этой осенью — 9 сентября. Подать документы и поучаствовать в импровизационных выборах можно уже с этого дня — 2 апреля, и до 8 мая. Правда, есть условие — не состоять в других партиях, кроме «Единой России». Либо совсем быть беспартийным. Первым документы на праймериз принёс действующий депутат облдумы Николай Александрычев. А сразу за ним другой депутат — Антон Капралов. — Сегодня подал документы на праймериз по округу № 18 (Ростов и Семибратовское сельское поселение). 3 июня мы узнаем имена наших будущих кандидатов на выборах в Ярославскую областную думу, которые заручились поддержкой наибольшего количества жителей Ярославской области . Очень надеюсь на поддержку своих земляков, с которыми мы кропотливо и эффективно уже долгое время решаем проблемы Ростовского района, — тут же написал в соцсетях депутат Антон Капралов. Куда приходить с паспортом, чтобы стать кандидатом на праймериз. В прошлом году в Ярославле проходили праймериз для кандидатов в муниципалитет. И тогда разгорелся скандал в Заволжском районе — два кандидата не поделили голоса избирателей.