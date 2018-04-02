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Кинотеатры и детские комнаты в ТРЦ будут только на нижних этажах
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Кинотеатры и детские комнаты в ТРЦ будут только на нижних этажах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
По словам зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, работа комиссии при комитете безопасности и противодействию коррупции закончится уже в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы по переносу кинотеатров и детских развлекательных комплексов на первые этажи.
Сотрудники правоохранительных служб продолжают разбираться в деталях трагедии в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», унесшей жизни 64 человек. После первых следственных мероприятий стало ясно, что здание было построено из бывшей кондитерской фабрики, а пожарная сигнализация — не работала. Кроме того, принудительную систему оповещения не включил охранник ТЦ. Уже допрошены и задержаны семь подозреваемых. Все они останутся под арестом до 25 мая
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