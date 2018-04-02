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Асфальт в Саратове «проглотил» трактор
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Асфальт в Саратове «проглотил» трактор 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
На улице Слонова областного центра в дорожную яму угодил спецтранспорт.
Трактор ушел в неожиданно разверзшийся под ним асфальт больше, чем на пол-колеса. Фотография этого примечательного и одновременно характерного для саратовских дорог инцидента появилась в паблике «Саратов онлайн».
Автор фото сообщает, что трактор застрял в асфальте утром 2 апреля на улице Слонова. Пользователи немало подивились такому событию, сообщив, что такого еще не видели.
Напомним, особенность грунтов Саратова такова, что под дорожным покрытием оползающая земля часто отрицательно действует на асфальт. Несмотря на ремонт, дороги проваливаются, становясь ловушками для проезжающих автомобилей.
Фото: «Саратов онлайн» ВКонтакте
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