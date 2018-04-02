Миллионная социальная карта на базе платежной системы «Мир» выдана в Москве

Выпуск «Социальных карт москвича» с расчетным приложением платежной системы «Мир» стартовал в июле 2017 года, и менее, чем за 9 месяцев их количество достигло 1 млн Проект реализуется совместно ГУП «Московский социальный регистр» (подведомственной организацией Департамента информационных технологий города Москвы ), Национальной системой платежных карт (оператор платежной системы «Мир») и банком ВТБ . К 1 июля 2020 года все жители Москвы, имеющие право на меры социальной поддержки, будут обеспечены соцкартой на базе платежной системы «Мир».

«С 1 июля 2017 года все новые, а также перевыпускаемые социальные карты в столице выходят на базе платежной системе «Мир». Всего за 9 месяцев жителям выдан уже миллион таких соцкарт. На социальную карту с расчетным приложением на базе платежной системы «Мир» можно перевести различные социальные выплаты, например, пенсию или стипендию. Социальная карта с платежным приложением «Мир» позволяет обеспечить удобство, доступность и безопасность безналичных платежей в нашей стране вне зависимости от внешних факторов. Кроме того, с помощью платежного приложения социальной карты возможно осуществить оплату государственных услуг на портале Мэра Москвы mos.ru без комиссии», — заявил генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Кирилл Кузнецов

Сегодня расчетное приложение «Мир» — это полноценное банковское приложение, позволяющее оплачивать товары и услуги, в том числе с помощью бесконтактной технологии оплаты, снимать наличные в сети банкоматов и осуществлять переводы привычным способом.

По данному продукту предоставляются привычные платежные сервисы и условия по ним: оплата единого платежного документа без комиссии, бесплатное снятие наличных в банкоматах Группы ВТБ. Клиентам пенсионного возраста доступны бесплатное смс-информирование, ежеквартальное начисление дополнительного дохода в сумме 4% годовых на остаток средств.

«Учащиеся и студенты подают заявление на портале Мэра Москвы mos.ru. Для всех остальных категорий оформить социальную карту можно в любом из 128 центров госуслуг Москвы, без привязки к месту жительства. Сегодня мы вручили уже миллионную соцкарту с платежным приложением «Мир». Обладательницей карты стала многодетная мама из Пресненского района ЦАО Москвы. Напоминаем для жителей, что сделать это просто: достаточно предоставить документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право на получение меры социальной поддержки, и фотографию (фотографию можно принести в электронном виде на флешке или осуществить фотографирование непосредственно в окне приема). Срок оформления социальной карты — не более 30 календарных дней. На время изготовления карты при наличии права на бесплатный проезд, заявителю выдается временный единый социальный билет, который дает право проезда на городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси). Билет действует 30 календарных дней со дня первой поездки», — напомнила начальник управления государственных услуг центров госуслуг города Москвы Татьяна Порецкова.

Справка

Социальная карта москвича выдается гражданину — жителю столицы, имеющему право на получение социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и г. Москвы. На нее записаны льготный проездной (для держателей, имеющих соответствующее право) или проездной билет «Тройка», банковское приложение, медицинское приложение, позволяющее осуществить запись к врачу во всех поликлиниках города без предъявления медицинского полиса, по карте можно получить скидку до 30% более чем в 5,5 тыс. торгово-сервисных предприятий столицы — партнерах Дисконтной программы. Кроме того, на карте может быть размещена электронно-цифровая подпись для получения госуслуг в электронном виде.

В настоящий момент держателями социальной карты являются около 5,1 млн человек. За время реализации проекта в обращение выпущено более 18 млн карт.