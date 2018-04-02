В деле Сергея Скрипаля появилась «отравленная гречка»

Нервно-паралитическим веществом, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергея Скрипаль , могли быть обработаны подарки, которые ему передала дочь Юлия . Такую версию озвучил британский таблоид The Sun. Издание подчёркивает, что Скрипаль попросил привезти ему гречневую крупу и специи. Однако его дочь забыла купить подарки и сделать это подругу — она вылетала в Великобританию очередным рейсом.

Источник отмечает, что полиция, которая уже допросила подругу Юлии Скрипаль, не исключает, что «Новичок» мог находиться в гречневой крупе.