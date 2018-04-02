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В деле Сергея Скрипаля появилась «отравленная гречка»
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В деле Сергея Скрипаля появилась «отравленная гречка» 

Национальная Служба Новостей 59 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Нервно-паралитическим веществом, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергея Скрипаль, могли быть обработаны подарки, которые ему передала дочь Юлия. Такую версию озвучил британский таблоид The Sun. Издание подчёркивает, что Скрипаль попросил привезти ему гречневую крупу и специи. Однако его дочь забыла купить подарки и сделать это подругу — она вылетала в Великобританию очередным рейсом.
Источник отмечает, что полиция, которая уже допросила подругу Юлии Скрипаль, не исключает, что «Новичок» мог находиться в гречневой крупе.
Как напоминает Газета.ру, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Лондон возлагает ответственность за инцидент на Москву, подчёркивая, что во время покушения могло быть использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок». Российская сторона отвергла все обвинения, называя их бездоказательными. В качестве реакции на инцидент Лондон выслал российских дипломатов. Позицию Великобритании по «делу Скрипаля» поддержали США и более 20-ти других стран. Москва уже начала зеркальную высылку сотрудников дипмиссий.
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