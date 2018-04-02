Участковые отчитаются перед жителями нашего района

Общественная обстановка на Преображенке стала спокойнее.

Много внимания общественной обстановке уделяют участковые уполномоченные полиции. В этом месяце они отчитаются перед жителями района за прошлый год. Встречи будут организованы во дворах жилых домов. На этой неделе встречи запланированы по следующему графику:

2 апреля в 19 часов встреча с УУП Г. Рассказовым на 2-й Пугачевской ул., д. 7;

4 апреля в 19 часов встреча с УУП П. Фокиным на Б. Черкизовской ул., д 28, корп. 1;

5 апреля в 19 часов по адресу ул. Богородский Вал, д. 6, корп. 2 состоится встреча с УУП А. Бондаревым;

6 апреля в 19 часов — на ул. Просторная, д. 14, корп. 1 преображенцы пообщаются с УУП А. Поляковым;

7 апреля в 12 часов — на ул. Просторная, д. 6 жители нашего района встретятся с УУП А. Грузинским);

9 апреля в 19 часов — ул. Б. Черкизовская, д. 3, корп. 1 перед преображенцами отчитается УУП А. Хасыков;

10 апреля в 19 часов — ул. Халтуринская, д. 7а, корп. 4 с жителями встретится УУП Д. Сальков;

11 апреля в 19 часов — ул. Б. Черкизовская, д. 9, корп. 5 (УУП Д. Сальков).

Как рассказала начальник отделения по связям со СМИ УВД по ВАО, майор внутренней службы Татьяна Дугина , участковые попросят преображенцев быть бдительными и расскажут, как можно защитить себя от мошенников.

Жители столицы судят о деятельности полицейских по обстановке на городских улицах и по безопасности жилых домов. Этот критерий достаточно объективен. На Преображенке часто проводятся различные массовые мероприятия — досуговые, спортивные, культурные, общественно-политические. Только на стадионе «Локомотив» часто собираются эмоциональные болельщики. Но полицейские держат ситуацию под контролем, поэтому все мероприятия обходятся без чрезвычайных ситуаций.