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Пермяку, напавшему в кафе на студента из Баку, грозит два года колонии
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Пермяку, напавшему в кафе на студента из Баку, грозит два года колонии 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Начался суд над пермяком, который в ноябре 2017 года жестоко избил 25-летнего студента из Айзербайджана Гусейна Мустафаева. Выпускник пермской фармакадемии скончался в больнице спустя пять дней. Нападавшему грозит два года колонии по статье «Причинение смерти по неосторожности».
— На заседании подсудимый попросил рассмотреть дело в особом порядке, — сообщил 59.ru представитель потерпевшей стороны, председатель диаспоры Азербайджана в Пермском крае Чингиз Исаев.
Особый порядок — это упрощенная процедура судебного процесса, когда обвиняемый признает вину, согласен сотрудничать со следствием. Тогда ему грозит не более две трети наказания.
— Я выступил против, судья отказала ему в особом порядке, — добавил Чингиз. — Сейчас подсудимый находится под подпиской о невыезде. С его слов, он работал в кафе охранником.
В тот день Гусейн пришел в кафе к своему другу. Конфликт у них случился на почве личной неприязни. По словам подсудимого, они спустились в подвал, студента он ударил один раз.
После чего Гусейн головой ударился об пол. Со слов подсудимого, он не наносил смертельный удар, это было неудачное падение. Свидетелей в деле нет.
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