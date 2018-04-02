Пермяку, напавшему в кафе на студента из Баку, грозит два года колонии

Начался суд над пермяком, который в ноябре 2017 года жестоко избил 25-летнего студента из Айзербайджана Гусейна Мустафаева. Выпускник пермской фармакадемии скончался в больнице спустя пять дней. Нападавшему грозит два года колонии по статье «Причинение смерти по неосторожности».

— На заседании подсудимый попросил рассмотреть дело в особом порядке, — сообщил 59.ru представитель потерпевшей стороны, председатель диаспоры Азербайджана Пермском крае Чингиз Исаев.

Особый порядок — это упрощенная процедура судебного процесса, когда обвиняемый признает вину, согласен сотрудничать со следствием. Тогда ему грозит не более две трети наказания.

— Я выступил против, судья отказала ему в особом порядке, — добавил Чингиз. — Сейчас подсудимый находится под подпиской о невыезде. С его слов, он работал в кафе охранником.

В тот день Гусейн пришел в кафе к своему другу. Конфликт у них случился на почве личной неприязни. По словам подсудимого, они спустились в подвал, студента он ударил один раз.

После чего Гусейн головой ударился об пол. Со слов подсудимого, он не наносил смертельный удар, это было неудачное падение. Свидетелей в деле нет.