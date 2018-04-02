Шоу-рум на улице: как благоустройство города способствует развитию бизнеса

Во время проведения работ на благоустраиваемых улицах Москвы оборот магазинов, кафе и ресторанов, торговых центров снизился, но после их завершения, наоборот, значительно вырос. А некоторые малые предприниматели даже смогли расширить свой бизнес более чем в два раза. Секретом успеха своей фирмы с сайтом «РИА Недвижимость» делятся производители фонарей и уличной мебели.

Компании, которые поставляют свою продукцию для городского благоустройства, смогли заметно расширить свой бизнес. Причем заказы растут не только благодаря заказчику-городу, но и увеличиваются от частных организаций. Продукция, «выставленная» на столичных улицах, рекламирует сама себя — по сути, это «шоу-рум» под открытым небом.

Да будет свет

Освещение — один из главных атрибутов городского благоустройства с точки зрения как функциональности, так и декоративности. Поэтому для компаний, которые занимаются производством уличных фонарей, преображение города может стать прекрасным толчком для развития.

Так и случилось с производственно-торговым холдингом «Сарос», основным видом бизнеса которого является светотехника (опоры освещения, светильники, уличное, архитектурное и интерьерное освещение). Продукцию компании можно видеть на многих столичных улицах. Секретом успеха своей фирмы делится генеральный директор московской компании «Сарос-Свет М» Алексей Суглоб.

Генеральный директор московской компании «Сарос-Свет М» Алексей Суглоб

Холдинг был основан в 1992 году в Петербурге . «Его история начиналась с торговли, как и практически любой бизнес в 1990-е годы. Основатели компании стали продавать заграничную светотехнику — компания была первыми дистрибьютором некоторых марок в России », — вспоминает Алексей. В 2000 году было открыто собственное производство, и уже спустя два года появился филиал в Москве.

В 2015 году компания приняла участие в программе «Моя улица». «В 2014 году нашу продукцию использовали при благоустройстве парка „Музеон“. В итоге ландшафтные архитекторы, которые реализовывали проект благоустройства, порекомендовали нас городу. После чего нам было предложено представить свою продукцию для рассмотрения возможности ее применения в городской программе благоустройства улиц и парков. В предварительном отборе приняли участие многие компании, но далеко не все они удовлетворяли требованиям по качеству и цене. По этим показателям мы и вышли в финал», — рассказывает Алексей. Он считает, что залогом успеха стала формула «максимальное качество за разумные деньги при минимальных сроках», которая привлекала все больше новых клиентов, причем не только участников программы «Моя улица», стало работать своеобразное «сарафанное радио».

Фото фонарей компании «Сарос-Свет М» на Новом Арбате

По сути, благодаря участию в городских программах бизнес из малого превратился в средний.

Но это не только городские программы, мы работаем со многими девелоперами, строящими бизнес— и торговые центры, жилые комплексы, а также регионами и аэропортами. «Например, сейчас мы заканчиваем грандиозный проект по созданию интерьерного освещения в обновленном терминале Шереметьево , выстроенного на месте терминалов В и С. Надеюсь, что пассажирам и сотрудникам аэропорта понравится», — рассуждает собеседник агентства.

Испания, Германия, "Несмотря на то, что мы — российский производитель, продолжаем работать с зарубежными компаниями. У нас более 20 европейских партнеров: Италия Швеция ", — отмечает Алексей. Хорошее партнерство производителей всегда идет на благо клиентам.

Фото фонарей компании «Сарос-Свет М» на ВДНХ

Скорее всего, компания будет расширяться и дальше. «Возможно, даже придется открыть новый офис. Места стало не хватать сотрудникам», — строит планы собеседник агентства.

Уличная меблировка

Еще одна важнейшая составляющая комфорта на улицах города — уличная мебель, поэтому для производителей этой продукции городской заказ также может служить толчком для развития бизнеса. Одной из таких организаций является основанная в 2002 году в Костроме компания-производитель малых архитектурных форм ООО Алюдеко-К бренд Punto design. «Мы купили здание в бывшей промзоне и организовали там производство металлоконструкций для отраслей энергетики, газоснабжения и телекоммуникаций», — рассказывает генеральный директор компании Дмитрий Ярков.

Дмитрий Ярков с продукцией своей компании

Металлоконструкции были основным бизнесом компании до начала 2010-х годов. «Когда московские власти взяли курс на благоустройство города, мы поняли, что участие в этих программах может быть выгодным, и начали постепенно подготавливать для этого производство», — говорит бизнесмен.

К моменту благоустройства Парка Горького в 2013 году все было готово. «Мы сами обратились в Мосгорпарк, который отвечал за реализацию программы, рассказали о себе и предложили свою продукцию. В итоге нас позвали на конкурс среди поставщиков. Побеждают те компании, которые удовлетворяют требованиям проекта и предлагают хорошие цены. Мы победили», — рассказывает Дмитрий.

Секретом успеха Алюдеко считает интересный дизайн их уличной мебели и применяемые для изготовления продукции материалы: «Мы используем материалы, которые долго служат и требуют минимального ухода. Например, термодревесину и сталь cor-ten или материалы, не требующие покраски».

Краснопресненская набережная

"В 2014 году мы приняли участие в благоустройстве Парка Садовники. Параллельно участвовали в профильных выставках и мероприятиях, знакомились с профессионалами в этой области, набирались опыта и расширяли свой ассортимент", — рассказывает бизнесмен.

И когда в 2015 году в Москве стартовала программа «Моя улица», компания уже была готова к участию в конкурсе.

Благодаря программе благоустройства начал расти спрос на продукцию. «За пять лет мы значительно увеличили коллекцию выпускаемой мебели. Оборот компании вырос более чем на 60%», — говорит Дмитрий.

Сейчас компания продолжает развиваться. Помимо мебели начался выпуск спортивных площадок, несколько из них были установлены в центре Москвы в прошлом году. «Готовимся к участию в новых конкурсах. Настраиваемся на победу», — делится планами бизнесмен.