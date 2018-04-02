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«Человек-невидимка» пытался угнать автомобиль в Ростове
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«Человек-невидимка» пытался угнать автомобиль в Ростове 

Деловое сообщество 1 час назад
В популярном паблике в социальных сетях был опубликован видеоролик с камеры наблюдения одной из АЗС на улице Орбитальной в Ростове-на-Дону. Автомобиль, стоящий под уклоном, стал постепенно съезжать вниз. От выезда на проезжую часть улицы ее спас только установленный бордюр. Выяснилось, что незадачливый автовладелец забыл поставить машину на ручник и не учел рельеф местности. «Заправка на Орбитальной. Выходя из машины, убедись в том, что ваша машина поставлена на ручник или на скорость», — написал автор публикации. Пользователи социальных сетей в комментариях под видеороликам пошутили, что случившееся — это проделки алчного «человека-невидимки».
https://youtu.be/LvfXaMpgJ7w
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